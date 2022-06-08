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Наступного тижня побачить світ “Книга катів” росармії

08/06/2022 00:52

Після 13 червня буде оприлюднена “Книга катів” – зібрання верифікованих даних про конкретних військовослужбовців збройних сил РФ, які вчиняли та вчиняють воєнні злочини в Україні.

Як передає “Новинарня“, про це у вечірньому зверненні 7 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

“…Ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної «Книги катів» – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії”, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що “Книга катів” стане результатом тривалої роботи різних українських структур щодо російських злочинців різних рівнів, він солдатів до командирів.

“Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців. І така «Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися”, – зазначив президент Зеленський.

“Я неодноразово наголошував, що всі вони обов’язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося”, – наголосив він, додавши, що “всі будуть відповідати”.

Нагадаємо, вперше про створення “Книги катів” (“палачів”) президент Зеленський заявив 3 квітня.

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Україна

Наступного тижня побачить світ “Книга катів” росармії

Після 13 червня буде оприлюднена “Книга катів” – зібрання верифікованих даних про конкретних військовослужбовців збройних сил РФ, які вчиняли та вчиняють воєнні злочини в Україні. Як передає “Новинарня“, про...

Війна з Росією

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