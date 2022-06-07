У США оголосили режим надзвичайної ситуації

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через кризу у сфері електропостачання.

Про це поінформувала пресслужба Білого дому.

У документі від 6 червня, зокрема, йдеться про те, що “потрібні негайні дії, щоб забезпечити доступ Сполучених Штатів до достатньої кількості сонячних модулів” і задовольнити потреби в електроенергії.

Відповідно до документу Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері постачання “електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів”.

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