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Росія не буде виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року

07/06/2022 15:51

Держдума РФ у вівторок прийняла відразу в другому та третьому читаннях закони про встановлення граничного терміну виконання в Росії постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це у вівторок, 7 червня, пише “Інтерфакс”.

Відповідно до прийнятих законів, постанови ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року, не підлягають виконанню в Росії.

Співавтор ініціатив, голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павєл Крашенінніков зазначив, що для забезпечення та захисту прав громадян РФ і для того, щоб не утворився якийсь “вакуум” у виконанні рішень, один із ухвалених законів передбачає, що аж до 1 січня 2023 року Генпрокуратура РФ може здійснювати виплату грошової компенсації заявнику за ухвалами ЄСПЛ, винесеними до 15 березня 2022 року.

Виплати здійснюватимуться лише у рублях і лише на рахунки у російських банках.

Також внесено зміни до окремих положень процесуального законодавства РФ, що стосуються перегляду судових актів, прийнятих російськими судами, виходячи з постанов ЄСПЛ. “Постанови ЄСПЛ не будуть підставою для перегляду рішень, що приймаються російськими судами”, – сказав Крашенінніков.

Другий закон виключає з Кримінально-процесуального кодексу РФ положення про те, що постанови ЄСПЛ є підставою для скасування судових рішень, що набрали законної сили, а також для відновлення провадження у кримінальній справі через нові або знову відкриті обставини, повідомив депутат.

Він вважає, що членство Росії в Раді Європи та можливість для громадян звернутися до Європейського суду з прав людини “мало позитивний характер”, проте останнім часом стало сильно політизуватися.

“Після припинення членства у Раді Європи необхідне юридичне оформлення цього факту та внесення змін до відповідних законодавчих актів РФ, подобається це комусь чи ні”, – сказав Крашенінніков.

Ухвалене Росією рішення означає, що в майбутньому вона не виконає і важливі для України рішення ЄСПЛ – у міждержавних справах, які перебувають на розгляді суду.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вирішив розглядати позови проти РФ попри її виключення з Ради Європи. Суд, зокрема, вирішив, що Російська Федерація припинить бути відповідальною стороною у випадку порушення Європейської конвенції з прав людини 16 вересня 2022 року.

16 березня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

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