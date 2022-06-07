Мешканці Київщини пішли в ліс по дрова і підірвалися на міні

У Київській області місцеві жителі підірвалися на міні в лісі.

Про це в вівторок, 7 червня, повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Напередодні “в Поліській громаді місцеві мешканці попри заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні”.

“На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії. Вкотре наголошую про небезпеку мін на деокупованих територіях. Бережіть себе та своїх близьких”, – йдеться в повідомленні.

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