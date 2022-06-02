“Екіпаж з’їли риби”: із дна Київського моря дістали рештки російського гвинтокрила

Фото: ОК "Північ"

Із дна Київського моря підняли уламки російського гвинтокрила.

Про це у четвер, 2 червня, повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

“Хотів прорватись у столицю — пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища”, — йдеться в повідомленні.

У командуванні заявили, що “його екіпаж вже з’їли риби”.

“А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно «усю міць другої армії світу”, — заявили в командуванні.

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 99 – 02.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Читайте також: