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Deutsche Bank запропонував близько 1,5 тис. співробітників із РФ роботу в Німеччині

07/06/2022 14:56

Від початку вторгнення РФ в Україну Deutsche Bank перевіз до Берліна кілька сотень своїх російських ІТ-експертів.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела.

До Німеччини прибули кілька сотень з приблизно 1500 програмістів російського технологічного центру, розташованого в Санкт-Петербурзі та Москві.

Загалом усім співробітникам російського техцентру банк запропонував роботу в Німеччині.

Цим кроком банк зменшує ризик втрати величезної кількості фахівців, якщо напруженість між ЄС і Росією через напад РФ на Україну унеможливить продовження роботи технологічного центру.

Російські співробітники займалися розробкою та підтримкою програмного забезпечення та складали приблизно чверть від усіх штатних IT-спеціалістів Deutsche Bank.

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