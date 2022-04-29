Підозра у відмиванні грошей: у штаб-квартирі Deutsche Bank провели обшук

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Німецькі правоохоронці провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті через підозру у відмиванні грошей.

Про це в п’ятницю, 29 квітня, інформує британське видання The Guardian.

Співробітники фінансового регулятора BaFin, федеральної поліції та прокуратури Франкфурта розпочали обшук в офісах банку вранці, отримавши на це ордер від місцевого суду.

Deutsche Bank заявив, що про проблему повідомили самі, і він “повністю співпрацює” з поліцією та прокуратурою.

“Це слідчий захід прокуратури Франкфурта у зв’язку з повідомленнями про підозрілу діяльність, поданими банком”, – йдеться у заяві фінустанові.

Банки та інші фінансові установи подають заяви до правоохоронних органів, коли підозрюють, що клієнт може використовувати їхні послуги для потенційної злочинної діяльності.

Речник прокуратури Франкфурта сказав, що вони не можуть надати будь-яку іншу інформацію, поки триває розслідування.

Після цієї новини акції Deutsche Bank впали майже на 2,6%.

Deustche Bank є найбільшим кредитором Німеччини та налічує близько 3 000 співробітників у штаб-квартирі у Франкфурті.

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