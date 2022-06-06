Зеленський прокоментував надання громадянства Невзорову

Олександр Невзоров

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо є можливість хитати російську владу, то це необхідно робити.

Так глава держави прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову.

Про це він сказав у понеділок, 6 червня, передає “Укрінформ”.

“По Невзорову – я знаю, що він подав на наше громадянство, я знаю, що він хотів полишити своє громадянство через те, що підтримує Україну. Я можу вам сказати, що ми почали цю розмову. І якщо у нас є можливість хитати російську владу, ми повинні все це робити, з громадянами РФ, які повністю за Україну і повністю проти політики президента Путіна. Я вважаю, ми разом маємо це робити, якщо є така можливість – чому ні?”, – сказав глава держави.

На його переконання, Україні необхідно використовувати будь-яку зброю.

“Ми ж радіємо, коли Макаревич або Ахеджакова, наприклад, підтримують Україну, а їх намагаються позбавити всього, наскільки мені відомо. Я вважаю, що важливо, що вони підтримували нас із самого початку війни, коли почалося вторгнення (РФ в Україну, – “Н”). Я вважаю, що це зброя України – люди з не українським громадянством, які чітко формулюють свою проукраїнську позицію і які проти російської влади. Вони на нашому боці, мені так здається”, – сказав він.

Президент додав, що має великі списки тих, хто подавався на українське громадянство. За його словами, у цій черзі люди з різних країн – з Білорусі, Грузії тощо.

При цьому Зеленський заперечив імовірність того, що такі відомі росіяни, як Олег Дерипаска чи Роман Абрамович можуть отримати громадянство України.

“Я адекватна людина. І якщо є люди іншого громадянства, які підтримують Україну, позбавляються громадянства іншої держави, які є дисидентами і наразі ховаються в Європі, у тій чи іншій державі, які хочуть підтримувати Україну – то я вважаю, що наші уповноважені органи можуть розглядати можливість надання їм громадянства. І ми не говоримо про будь-яких ворогів (України, – “Н”), тих чи інших олігархів тощо”, – уточнив Зеленський.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів щодо ексредакторки російського пропагандистського “Першого каналу” Марини Овсянникової, яка нині виступає за зняття санкцій з росіян, Президент зауважив: “Я зрозумів, що мені потрібно зробити. Можна я не буду (прилюдно, – “Н”) про це говорити? Від вас сигнал я отримав”.

Читайте також:

Президент надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову: що з ним не так

Громадянство для Невзорова: “прозрілі” росіяни вже готові їхати сюди і будувати нам тут свою Росію