“Важке осколкове”: брат розказав про стан пораненого на фронті Масі Найєма

Стан відомого адвоката, громадського діяча і військовослужбовця ЗСУ Масі Найєма, який напередодні отримав важке поранення на фронті, залишається важким.

Про це повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

“Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, численні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан усе ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у його відновленні”, – написав Мустафа в телеграмі в ніч на 6 червня.

Як відомо, Масі був важко поранений на Донбасі 5 червня під час виконання бойового завдання. Його доправили у Дніпро, в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

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