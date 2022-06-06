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Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, – ГШ

06/06/2022 09:03

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в понеділок, 6 червня.

“На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк”,  – мовиться у зведенні.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

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