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Масі Найєм прийшов до тями: житиме, хоча і втратив око

06/06/2022 20:48

Відомий київський адвокат, громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм, який напередодні отримав важке поранення на фронті, опритомнів. Він буде жити, хоча і втратив око.

Про це він сам написав у фейсбуці ввечері в понеділок, 6 червня.

“Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано”, – написав Найєм.

“Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна!” – додав воїн.

Він розповів, що в шпиталі його відвідали брат, батько, партнери з компанії та інші.

“Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь”, – зазначив Масі.

Як повідомляла “Новинарня“, Масі Найєм був важко поранений на Донбасі 5 червня під час виконання бойового завдання. Його доправили у Дніпро, в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.
Зі словами брата, у Масі важке осколкове поранення голови, численні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Поранений перебував у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі казали, що наступні кілька діб будуть вирішальними у його відновленні.

Нагадаємо, Масі Найєм — засновник юридичної компанії “Міллер”, адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). У 2022 році знову став до лав ЗС України.

Кінорежисер, боєць ТрО Олег Сенцов 25 травня брав участь у важкому бою в районі траси Бахмут-Лисичанськ.

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