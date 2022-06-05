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ЗСУ відкинули ворога біля Білої Криниці на Херсонщині, – ГШ

05/06/2022 18:49

Загарбники з РФ намагалися атакувати в районі села Біла Криниця Бериславського району, щоб вийти на адмінкордон Херсонської області, але були змушені відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00 неділі, 5 червня.

“Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції”, – зазначено в повідомленні.

За цими даними, на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.

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