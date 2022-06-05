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Канцлер Австрії пропонує Україні пройти проміжний етап для досягнення стандартів членства в ЄС

05/06/2022 22:40

Україна і Молдова могли б пройти проміжний етап для досягнення європейських стандартів, перш ніж вступити до Європейського Союзу.

Про це в неділю, 5 червня, заявив австрійський канцлер Карл Негаммер, інформує Reuters.

Політик запропонував створити певний “підготовчий простір” зокрема для України, щоб вона змогла досягнути стандартів ЄС, подібних до Європейської економічної зони та Європейської угоди про вільну торгівлю.

“Нас об’єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. Нині вона бореться за своє політичне та територіальне виживання. Всі наші зусилля насамперед спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС у жодному разі не може бути нагальною проблемою”, — зазначив Негаммер.

За його словами, у нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, додавши, що швидкий вступ України до Унії є “нереалістичним”.

“Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів”, — вважає сказав Карл Негаммер.

Канцлер зазначив, що Австрія йшла подібним шляхом протягом десятиліть із європейськими угодами про вільну торгівлю, перш ніж приєднатися до ЄС у 1995 році.

У відповідь на подібні пропозиції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у травні заявляв, що Україні набридли “особливі рішення” та окремі моделі для інтеграції до Європейського Союзу, і Київ хоче повноправного членства, а для початку в червні – рішення про кандидатство.

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Україна

Канцлер Австрії пропонує Україні пройти проміжний етап для досягнення стандартів членства в ЄС

Україна і Молдова могли б пройти проміжний етап для досягнення європейських стандартів, перш ніж вступити до Європейського Союзу. Про це в неділю, 5 червня, заявив австрійський канцлер Карл Негаммер, інформує...

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