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Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною, – канцлер Австрії

27/05/2022 19:35

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

Про це у п’ятницю, 27 травня, пише “Європейська правда” з посиланням на Kurier.

В п’ятницю Негаммер провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 45 хвилин. Розмова проходила в присутності перекладачів і без відеозапису. Оскільки Путін розмовляє німецькою, то іноді навіть не чекав перекладу, а відповідав одразу.

“Розмова була дуже напруженою, дуже серйозною”, — підсумував Негаммер.

“Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українського зерна через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення щодо продовольчої безпеки для світу. По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані, він впевнений, що такий обмін буде можливий найближчим часом. По-третє, Путін запевнив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до українських військовополонених, однак він також вимагає, щоб цей доступ був наданий російським військовополоненим в Україні” – розповів австрійський канцлер.

За словами Нехаммера, “обмін полоненими”, який зайшов у глухий кут, має відновлюватися щоразу, коли є контакт із ворогуючими сторонами.

Канцлер заявив Путіну про “страждання війни” і знову наполягав на безпечній “гуманітарній допомозі”. Червоний Хрест повинен мати доступ до поранених з обох сторін, наголосив він.

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