Більше Патронів! Пса-сапера зобразили на муралі в Києві

Легендаринй пес-сапер Патрон тепер зображений на муралі будівлі в Києві, у парку “Відрадний”.
Світлину нового муралу розмістив на своїй сторінці у Фейсбуку Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Патрона раніше вже уславили в настінних картинах у Полтаві та Запоріжжі.
Нагадаємо, Патрон – 4-річного віку службовий собака породи джек-рассел-тер’єр. Разом з саперами він успішно розміновував міста під Києвом після того, як звідти було викинуто російських окупантів, відтак Патрон став офіційним символом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування при МВС України.
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