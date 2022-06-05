Більше Патронів! Пса-сапера зобразили на муралі в Києві

Легендаринй пес-сапер Патрон тепер зображений на муралі будівлі в Києві, у парку “Відрадний”.

Світлину нового муралу розмістив на своїй сторінці у Фейсбуку Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Патрона раніше вже уславили в настінних картинах у Полтаві та Запоріжжі.

Нагадаємо, Патрон – 4-річного віку службовий собака породи джек-рассел-тер’єр. Разом з саперами він успішно розміновував міста під Києвом після того, як звідти було викинуто російських окупантів, відтак Патрон став офіційним символом Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування при МВС України.

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