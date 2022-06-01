ДСНС презентує мультик про мінну безпеку. В головній ролі – пес Патрон

Пес Патрон за роботою, фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій презентує повчальний мультсеріал, головним героєм якого є знаменитий пес-піротехнік Патрон. Він навчатиме дітей правилам мінної безпеки.

Першу серію покажуть 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, анонсували у ДСНС.

Мультсеріал присвячений чотирилапим помічникам – символам Служби порятунку – які щодня роблять свій внесок у перемогу, шукаючи вибухонебезпечні “подарунки” окупантів.

Крім того, по всій Україні до Дня захисту дітей відбудуться святкові зустрічі з працівниками Служби порятунку.

“Рятувальники спільно з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, освітянами та громадськими організаціями розгортають тематичні локації та готують цікаві активності для дітей, які завітають у гості”, – розповіли у ДСНС.

Наприклад, на Хмельниччині рятувальники відкриють два класи безпеки, на Полтавщині – проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньо переміщених родин, які були змушені покинути рідні міста через війну.

Водночас на Прикарпатті співробітники ДСНС підготували для дітей спортивно-пізнавальний захід “Разом сильніші”.

У Вінницькій області відбудеться День відкритих дверей: діти матимуть унікальну нагоду відвідати пожежні частини. А в Одесі рятувальники спільно з місцевими педагогами проведуть онлайн-урок, присвячений найважливішим в умовах війни правилам безпеки.

“Звісно, не у всіх регіонах вдасться відсвяткувати цей день на належному рівні. І цьому є об’єктивне пояснення – ворожа агресія. Однак Державна служба з надзвичайних ситуація кожного дня, а не лише на День захисту дітей, – докладає максимум зусиль, аби життя маленьких громадян України було якомога безпечнішим”, – наголосили у Службі порятунку.

Нагадаємо, що Патрону, який служить у лавах ДСНС, присудили “Пальмовий” статус у Каннах.

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