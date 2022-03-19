Пес Патрон, талісман ДСНС, знешкодив уже майже 90 мін. ВІДЕО

Пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам чернігівського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, від початку великої війни з Росією виявив уже близько 90 мін.
Про це 19 березня повідомила пресслужба ДСНС.
“Новини від Патрона! Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків – продовжує нести службу! З початку війни він разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів“, – ідеться в повідомленні ДержНС.
Пресслужба поширила нове відео з Патроном:
“Дякуємо, друже, за невтомну працю!” – написали рятувальники.
Держслужба з надзвичайних ситуацій познайомила широку аудиторію зі зворушливим Патроном 15 березня.
“Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці при нагоді балують його смачненьким”, – ішлося в дописі.
Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.
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