ЗСУ вживають заходів, щоб повернути Сєвєродонецьк під повний контроль України, – ВЦА

Військові вживають всіх заходів, щоб повернути Сєвєродонецьк під повний контроль України.
Про це в ефірі національного телемарафону в суботу, 4 червня, заявив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
“Я б не сказав, що Сєвєродонецьк окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським”, – сказав голова військово-цивільної адміністрації.
“Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться”, – додав Стрюк.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що нині тривають бойові дії за встановлення повного контролю на Сєвєродонецьком.
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