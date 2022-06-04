ЗСУ вживають заходів, щоб повернути Сєвєродонецьк під повний контроль України, – ВЦА

Сєвєродонецьк після обстрілів. Ілюстративне фото

Військові вживають всіх заходів, щоб повернути Сєвєродонецьк під повний контроль України.

Про це в ефірі національного телемарафону в суботу, 4 червня, заявив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

“Я б не сказав, що Сєвєродонецьк окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським”, – сказав голова військово-цивільної адміністрації.

“Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться”, – додав Стрюк.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що нині тривають бойові дії за встановлення повного контролю на Сєвєродонецьком.

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