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Ще один театр в Україні відмовився бути “російським”

04/06/2022 09:59

Актори Одеського обласного академічного російського драматичного театру виступили з ініціативою позбутися слова «російський» у його назві.

Рішення працівників театру підтримали депутати Одеської обласної ради, проголосувавши на позачерговій сесії за оновлену назву цього комунального підприємства.

Про це йдеться на офіційній сторінці Одеської обласної ради.

Цей драмтеатр в Одесі існує вже 142 роки, більшу частину своєї історії він називався «російським».

Нагадаємо, наприкінці лютого, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, рішення про відмову від слова «російський» у своїй назві ухвалив Київський академічний драматичний театр ухвалив Київський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки.

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