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Рекордний “Сад спокус”: половина коштів за продану на аукціоні картину Марчука підуть на підтримку армії

04/06/2022 10:21

Натюрморт “Сад спокус” славетного художника Івана Марчука в п’ятницю, 3 червня, було продано за $120 тис. на благодійному аукціоні “Art can help”, організованому аукціонним будинком Goldens.

Про це повідомила пресслужба фонду “Повернись живим”.

Суму 120 тисяч доларів у фонді назвали “рекордною”. “До сьогодні полотна живих українських митців ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі суми”, – зазначили в “ПЖ”.

Частина коштів, виручених від продажу картини, передадуть на підтримку українського війська, зокрема і фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим”.

“Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва, нагадаємо, виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону передадуть нашому фонду”, – розповіли в “ПЖ”.

Голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут і “Сад спокус”

“Маю переконання, що власник отримає насолоду від твору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі й українцям”, – написав Іван Марчук на своїй сторінці у фейсбук напередодні аукціону.

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