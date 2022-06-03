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Першу зброю з Німеччини до України доставлять до кінця червня, – посол

03/06/2022 19:33

Першу зброю з Німеччини до України доставлять до кінця червня.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі ZDF.

“Ситуація в Україні нестабільна. Видається, що першу зброю з Німеччини буде доставлено до кінця червня. Сподіваюся, ФРН допоможе Україні закінчити війну, яка забрала в нас дуже багато життів, вбито цілі сім’ї, велика кількість поранених “, – сказав дипломат.

Звертаючись до федерального уряду, Мельник знову закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної Німеччиною зброї.

Він здивований нещодавньою заявою канцлера Олафа Шольца про те, що зброю буде відправлено до України “протягом кількох місяців”, ймовірно “до кінця літа”.

“Але, якщо чесно, 100 днів війни, досі з Німеччини до України не поставлено жодної важкої техніки”, – наголосив дипломат.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся в Берліні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Спікер закликав ФРН збільшити військову підтримку Києва.

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