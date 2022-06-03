Партія бронетранспортерів М113 готується до відправки з США в Україну. ВІДЕО

Міністерство оборони США показало відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.
Як передає “Новинарня“, відповідні кадри опублікувала пресслужба Пентагону в четвер, 2 червня.
Як розповів керівник Об’єднаного штабу Національної гвардії Індіани бригадний генерал Джастін Л. Ман, техніку перед відправкою ретельно перевіряють.
У середині травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навики наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.
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