На тимчасово окупованій Донеччині триває примусова мобілізація, – Генштаб

На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.
Про це у вечірньому зведенні в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України”, – йдеться в повідомленні.
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