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Ворог має частковий успіх у штурмі східної частини Сєвєродонецька, – ГШ

03/06/2022 19:54

На Донецькому напрямку російські окупанти зосередили зусилля в районі Сєверодонецька.

Про це у вечірньому зведенні в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог безуспішно наступав у напрямках Бахмута, Соледара та Лисичанська, був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

Росіяни намагалися взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

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