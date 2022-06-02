Швеція передає Україні протикорабельні ракети, протитанкову і стрілецьку зброю

Швеція анонсувала четвертий пакет допомоги для України, що включає зброю і фінансову підтримку для потреб українських військових.

Про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде у четвер, 2 червня.

“Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також фінансовий внесок на потреби ЗСУ. Загальна вартість пакета – понад 95 млн євро. Війна Росії проти України має зупинитися”, – написала міністерка у своєму твітері.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop! — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022

Вона не навела деталей щодо кількості та конкретних видів озброєння, яке буде передане.

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