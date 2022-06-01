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Туреччина не отримала пропозицій для розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, – Ердоган

01/06/2022 15:39

Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій щодо вирішення своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, проти яких виступає Анкара.

Про це він сказав під час виступу в парламенті в середу, 1 червня, інформує Reuters.

Ердоган сказав, що Туреччина хоче бачити “щирий підхід” двох скандинавських країн щодо своїх занепокоєнь.  Він наголосив, що не змінить свою позицію, якщо не побачить конкретних і обов’язкових кроків.

Президент ТР також сказав, що заперечення Анкари проти заявок Стокгольма та Гельсінкі на членство є не “опортунізмом”, а радше питанням національної безпеки.

Як відомо, нещодавно Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Країни сподівалися, що це буде швидкий процес.
Але Туреччина, давній член альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, які Анкара вважає терористами.

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