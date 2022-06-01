Російські окупанти контролюють східну частину Сєвєродонецька, точаться бої, – Генштаб

Російські військові контролюють східну частину Сєвєродонецька Луганської області. У місті – бої.
Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.
На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка”, – йдеться в повідомленні.
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