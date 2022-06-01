Польща і Україна домовились про нові кроки для спрощення перетину кордону

Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі – щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій у середу, 1 червня, інформує “Європейська правда”.

Серед низки пунктів зазначається, що Україна та Польща домовилися активізувати співпрацю для підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на кордоні.

“Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець“, – зазначають у тексті.

Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво органів контролю на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

Також зазначається, що українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття наявних обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції.

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