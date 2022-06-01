Артилеристи Сухопутних військ знищили колону військової техніки росіян. ВІДЕО

Артилеристи Сухопутних військ ЗСУ знищили колону військової техніки російських військових.
Відео поширила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 1 червня.
“Знищення колони російської техніки. Бойова робота артилеристів Сухопутних військ ЗС України. Результат – на заключних кадрах”, – підписаний матеріал.
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