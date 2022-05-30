Полковнику нацгвардії РФ, який брав участь у захопленні ЧАЕС, оголосили про підозру

Полковнику поліції нацгвардії росії повідомили про підозру за силове захоплення і розграбування Чорнобильської АЕС.

Про це у понеділок, 30 травня, повідомляє офіс генерального прокурора України.

“Оголошено про підозру полковнику поліції федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, на виконання наказу генерала федеральної служби військ нацгвардії РФ, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили, взяв участь у її силовому захопленні із застосуванням зброї.

Після захоплення росіянами ЧАЕС полковник сприяв в операції з її незаконного утримання. За участі полковника на виконання злочинних наказів було незаконно вивезено 169 військовослужбовців Національної гвардії України до росії.

Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту.

Раніше прокурори вже повідомили про підозру двом генералам федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

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