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ЗСУ знищили командира парашутно-десантної роти тульської дивізії ВДВ РФ

29/05/2022 18:05

Українська армія знищила ще одного російського командира, який прийшов із війною в Україну. Це офіцер-десантник Олександр Вигуляр, який командував парашутно-десантною ротою тульської дивізії ВДВ РФ.

Про ліквідацію в неділю, 29 травня, повідомляє СтратКом ЗСУ.

“До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр“, – ідеться в повдіомленні.

“Вигуляр три місяці тому під Вязьмою разом зі своєю ротою реконструював “Вяземскую воздушно-десантную операцию”, але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло”, – зазначено в коментарі.

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