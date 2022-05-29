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Російські окупанти чекають кінця травня, щоб “офіційно” вибиратися з України, – СБУ

29/05/2022 13:12

Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, щоб швидше втекти з України. Адже в кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення “спецоперації”, тому ті з них, що заїхали в Україну в лютому, мають підстави “законно” покинути службу.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на перехоплення телефонної розмови окупантів.

“Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке”, – говорить рашист у розмові з другом.

“А от знайти нових бажаючих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк”, – коментує СБУ.

“Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило”, – говорить російський військовий.

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