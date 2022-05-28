Росіяни поцілили в церкву на Дніпропетровщині

Уночі російські війська обстріляли територію Зеленодольської громади, що в Криворізькому районі на Дніпропетровщині – влучили в церкву в одному з сіл.
Про це вранці в суботу, 28 травня, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
За його даними, у храмі пошкоджено вікна, огорожу та ворота. Із людей ніхто не постраждав.
Це вже другий випадок у Дніпропетровській області, коли окупанти поцілили по храму, зазначив голова облради.
В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо
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