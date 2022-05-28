Росіяни поцілили в церкву на Дніпропетровщині

Уночі російські війська обстріляли територію Зеленодольської громади, що в Криворізькому районі на Дніпропетровщині – влучили в церкву в одному з сіл.

Про це вранці в суботу, 28 травня, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За його даними, у храмі пошкоджено вікна, огорожу та ворота. Із людей ніхто не постраждав.

Це вже другий випадок у Дніпропетровській області, коли окупанти поцілили по храму, зазначив голова облради.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо