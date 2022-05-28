Наступальні дії ЗСУ на Херсонщині: ворог зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі

Унаслідок наступальних дій підрозділів українських військ на межі Миколаївської та Херсонської областей ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 суботи, 28 травня.
Зазначається, що в цьому районі бойові дії тривають.
“На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів”, – сказано в повідомленні.
Крім того, на цьому напрямку російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.
Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
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