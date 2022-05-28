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Наступальні дії ЗСУ на Херсонщині: ворог зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі

28/05/2022 19:21

Унаслідок наступальних дій підрозділів українських військ на межі Миколаївської та Херсонської областей ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 суботи, 28 травня.

Зазначається, що в цьому районі бойові дії тривають.

“На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів”, – сказано в повідомленні.

Крім того, на цьому напрямку російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

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