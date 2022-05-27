За добу росіяни зруйнували 94 цивільні об’єкти на Донеччині, є загиблі

Фото: Нацполіція

За минулу добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, зруйновані 94 цивільних об’єкти, є загиблі та поранені.

Про це в п’ятницю, 27 травня, інформує Національна поліція України.

Під обстрілом ворога перебували населені пункти – Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.

Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.

Російські війська били з реактивних систем залпового вогню “Ураган”, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Є загиблі та поранені, але їхня кількість не називається.

Поліція просить людей не їхати неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

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