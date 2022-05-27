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Сєвєродонецьк: від обстрілів РФ загинули четверо людей

27/05/2022 09:23

Минулої доби росіяни намагалися наблизитися до Сєвєродонецька з боку села Пудрівка і району Щедрищеве й атакували позиції Збройних сил в районі села Устинівка.

Про це повідомив у Telegram у п’ятницю, 27 травня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на пів години встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно”, – написав він.

“Росіяни закидують Сєвєродонецьк артилерійським вогнем. Обстріли хаотичні, прилітало в різні райони міста”.

Учора від снарядів ворога загинули чотири мешканці старих районів Сєвєродонецька. Двоє померли одночасно біля однієї багатоповерхівки. Унаслідок обстрілів міста було пошкоджено 11 багатоквартирних і один приватний будинок.

У Комишувасі отримав несумісні з життям поранення чоловік. Ще двоє жінок загинули днями в Гірському, але про це стало відомо тільки зараз.

У Лисичанську після артилерійської атаки 25 травня було пошкоджено 19 об’єктів. Вчора загарбники відкрили вогонь по відділенню поліції. Постраждалих немає.

У Комишувасі 26 травня було вбито чоловіка російським снарядом.

“У Попаснянській і Гірській громадах зруйнованого житла не перерахувати. Що відомо за 26 травня: зруйновано 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці”, – написав Гайдай.

За його словами, орки б’ють по мостах та “дорозі життя” – намагаються відрізати Луганщину. На Сєвєродонецьк наступають одразу з декількох напрямків.

“Рашисти намагаються на Бахмутському напрямку ближче підійти до “дороги життя”, щоб захопити її, це не вдається, тож ворог постійно її обстрілює, що ускладнює пересування нею”, – пише Гайдай.

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