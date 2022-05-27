В Україні запустили платформу “Виробники в тилу”, де можна знайти якісні товари для військових

В Україні запустили платформу “Виробники в тилу” — це хаб українських виробників, які працюють на забезпечення потреб військових.

Головна мета платформи — зібрати перевірених виробників із якісним сертифікованим товаром та скоротити час на логістику і транспортування до військових.

Додатися до платформи може безкоштовно будь-який виробник. Головна умова – пройти перевірку, яка складається з 5 стадій:

1. Компанію перевіряють на зв’язки з Росією чи Білоруссю.

“Тим самим ми забезпечуємо, щоб серед пропозиції не було товарів навмисно поганої якості, яка шкодитиме військовим. Це можливо завдяки алгоритмам, наданих компанією YouControl”, — пояснюють волонтери, які створили платформу.

2. Товари, які потребують сертифікації (бронежилети, пластини) розміщуються тільки за наявності сертифікатів та результатів відстрілу.

3-5. Важливими критеріями допущення до хабу є: попередній позитивний досвід у інших волонтерів і відгуки самих військових щодо якості товару.

Платформа “Виробники в тилу” — один із напрямків проєкту “Робота в тилу” — платформи, де можна знайти роботу, волонтерські запити або запропонувати власну допомогу.

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