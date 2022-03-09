В Україні запустили платформу для волонтерів “Робота в тилу”

В Україні запустили проект “Робота в тилу”. Це біржа волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн).
Проєкт створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.
На сайті “Робота в тилу” можна знайти запити на розробників, вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів і фахівців по роботу з міжнародними блогерами.
На платформі ж можна знайти або релевантний існуючий запит, або ж створити свій профіль з описом, з чим саме людина може допомогти. Перевага платформи в тому, що тут каталогізований, актуальний контент.
Чати ж, пости та сторізи в мережах і телеграм-каналах дуже швидко губляться. А платформа все централізує і фільтрує по категоріям. При чому, людина, що опублікувала запит, отримує відгуки бажаючих безпосередньо на платформі. Тут можна і листуватися.
соціальна реклама
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!