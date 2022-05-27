Український танк уразив ворожий танк на відстані понад 7 км, – ЗМІ

Збройні сили України уразили танк російських військових з великої дистанції.
Про це йдеться у повідомлені групи “Останній Блокпост” у четвер, 26 травня.
Військові розповіли, що танк противника був уражений з закритих позицій на відстані понад 7 км. Для знищення техніки росіян використовувався український танк.
На відео зафіксовано знищення основного бойового танка моделі Т-72Б.
Російські військові намагалися замаскувати танк у лісовій смузі.
Імовірно, українські військові використали спеціальні прилади, які дозволяють розраховувати траєкторію польоту снаряда для ведення вогню із закритих позицій.
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