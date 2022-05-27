Український танк уразив ворожий танк на відстані понад 7 км, – ЗМІ

Фото: Останній блокпост

Збройні сили України уразили танк російських військових з великої дистанції. Про це йдеться у повідомлені групи “Останній Блокпост” у четвер, 26 травня. Військові розповіли, що танк противника був уражений з закритих позицій на відстані понад 7 км. Для знищення техніки росіян використовувався український танк. На відео зафіксовано знищення основного бойового танка моделі Т-72Б. Російські військові намагалися замаскувати танк у лісовій смузі. Імовірно, українські військові використали спеціальні прилади, які дозволяють розраховувати траєкторію польоту снаряда для ведення вогню із закритих позицій.

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Редактор: Людмила Кліщук