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У Примор’ї депутати від КПРФ вимагали припинити війну в Україні. ВІДЕО

27/05/2022 20:51

Група депутатів від Комуністичної партії Російської Федерації законодавчих зборів Приморського краю звернулася до президента Росії Володимира Путіна, вимагаючи припинити війну в Україні та вивести війська з сусідньої країни.

На відеозаписі, опублікованому в місцевому Telegram-каналі Newsbox24.tv у п’ятницю, 27 травня, видно, що на засіданні парламенту депутат Леонід Васюкевич зачитує звернення, в якому йдеться, що “військовим шляхом досягти успіху неможливо”, пише DW. 

Нагадавши, що нещодавно місцева влада ухвалила комплекс заходів щодо підтримки сімей військовослужбовців, які загинули під час “воєнної операції”, він зазначив:

“Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт у нашій країні стане ще більше. У ході військової операції гинуть і стають інвалідами молоді люди, які б могли принести величезну користь нашій країні”.

“Ми вимагаємо негайного виведення військ”, – наполягає група з чотирьох депутатів крайових законодавчих зборів, наголошуючи, що продовження бойових дій призведе до неминучого збільшення кількості загиблих та поранених військовослужбовців.

Виступ Васюкевича постійно намагався перервати голова приморського парламенту Олександр Ролик та, як повідомляє Newsbox24.tv, виніс депутату-комуністу зауваження. Але за виступаючого заступився його колега по партії Геннадій Шульга, який також підписав антивоєнне звернення до Путіна.

За даними видання “Комерсант”, губернатор Олег Кожем’яко закликав “вивести із зали” Васюкевича та Шульгу, заявивши, що їхні дії “порочать російську армію і наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом”, і назвав при цьому Васюкевича “зрадником”.

Видання пише, що в результаті законодавчі збори позбавили обох депутатів-комуністів права голосу на поточному засіданні. На підтримку цього рішення проголосували 25 парламентаріїв, проти – п’ятеро, ще троє утрималися.

Голова фракції КПРФ Анатолій Долгачов “від демаршу однопартійців відхрестився”.

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