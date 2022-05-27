Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: серйозні руйнування, під завалами шукають людей

Росіяни вдарили по Дніпропетровській області ракетами, є серйозні руйнування з імовірними жертвами.
Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька “прильотів”. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей”, – написав він.
Де саме були обстріли і коли, Резніченко не повідомив.
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