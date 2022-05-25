Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені дитсадок і церква

Російські окупанти кілька разів протягом дня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це в середу, 25 травня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки”, – написав він.
Читайте також:
СБУ затримала брата екснардепа Царьова за підготовку диверсій на Дніпропетровщині
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!