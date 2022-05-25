Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені дитсадок і церква

Російські окупанти кілька разів протягом дня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це в середу, 25 травня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки”, – написав він.

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