СБУ затримала брата екснардепа Царьова за підготовку диверсій на Дніпропетровщині

Служба безпеки України затримала брата екснардепа Олега Царьова – Михайла Царьова – на спробі організувати диверсії в Дніпропетровській області.
Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр СБУ.
За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора “Новоросії” і поплічника президента-втікача Януковича Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.
Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – крісло голови Дніпропетровської ОДА.
Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні шляхом проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.
Під час обшуків виявили у схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.
За даними слідства, брат Царьова мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності.
При цьому він “не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою”.
Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.
Наразі фігуранту оголошено про підозру за статтею “диверсія”.
За даними ЗМІ, йдеться про одного з двох рідних братів Олега Царьова – Михайла Царьова.
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