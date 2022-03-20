Вілкул – колишньому однопартійцю Царьову на пропозицію “здати” Кривий Ріг: “Іди нах*й, зрадник”

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул послав слідом за русскім воєнним корабльом колишнього однопартійця Олега Царьова, який закликав його здати місто російським військам.
У ніч на 20 березня Царьов, який колись був народним депутатом України від Партії регіонів, а після перемоги Революції гідності з ганьбою втік у Росію, звернувся до Вілкула у своєму каналі в Telegram:
“Наші (себто російські – “Н”) війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію.
Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу ухвалить правильне рішення”, – написав Царьов.
На що отримав від колишнього колеги по партії лаконічну відповідь:
“Пішов на х@й, зрадник, разом зі своїми господарями!”.
Вілкул також повідомив про ситуацію на ранок 20 березня: “Кривий Ріг, у нас все рівно. Працюємо”.
18 березня Олександр Вілкул написав у фейсбуці допис, адресований росіянам та білорусам, в якому недвозначно висловив свою позицію.
“Вам промивають мозок про «спеціальну військову операцію». Про «миротворців». Про «денацифікацію». Брехня і цинізм від першого до останнього слова.
Ваші брати, чоловіки та діти бомблять мирні міста, вбивають дітей та ґвалтують жінок, грабують та катують мирне населення. І це не перебільшення. Я особисто розмовляв із родичами, які вийшли «зеленим коридором» із Гостомеля.
Ми не маємо більше спільного минулого. У нас є лише різне майбутнє“, – наголосив колишній “регіонал”.
“Так, наші діди були в одних окопах у Великій Вітчизняній війні. І ми мали спільну Перемогу над фашизмом. Тепер у нас знову Вітчизняна війна. Тільки замість фашистів – ви.
Навіть гірше за фашистів. Тому що ви вбиваєте тих, кого називали «частиною одного народу», таких же православних, як ви, бомбите наші церкви. Чи ви думаєте, що в пологових будинках у нас ховаються маленькі бандерівці та радієте, коли бачите маленькі могилки?
Але ми переможемо. Тому що ми на своїй землі.
Сьогодні вперше з початку війни у мене по щоках текли сльози. Бабуся – ветеран Великої Вітчизняної – принесла мені у подарунок обгорілу іконку, з якою пройшла війну, та десять тисяч гривень, які відкладала на чорний день.
Коли залазитимете у свої літаки і танки, згадайте про це, сволочі. І зрозумієте, що тут не спецоперація, а народна війна з вами, фашистами“, – написав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.
Довідка:
Олександр Вілкул – уродженець Кривого Рогу. Був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2010-2012 роках, народним депутатом України V, VI та VIII скликань, членом “Партії регіонів” (2003-2014) та “Опозиційного блоку” (2014-2020).
Із 26 лютого 2022 року очолює військову адміністрацію Кривого Рогу.
Його батько Юрій Вілкул у 2010-2020 роках був міським головою Кривого Рогу. Із 25 серпня 2021 року обраний секретарем Криворізької міської ради і нині виконує обов’язки мера Кривого Рогу після загадкової загибелі Костянтина Павлова.
Колишній “регіонал” Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час окупації Криму, переховувався в РФ. Після повномасштабного вторгнення російські окупанти притягли його в Україну.
Раніше кримінальне провадження проти Царьова було відкрито за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ч.3 ст.109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади) ККУ.
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