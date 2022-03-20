Вілкул – колишньому однопартійцю Царьову на пропозицію “здати” Кривий Ріг: “Іди нах*й, зрадник”

Олександр Вілкул, голова військової міської адміністрації Кривого Рогу

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул послав слідом за русскім воєнним корабльом колишнього однопартійця Олега Царьова, який закликав його здати місто російським військам.

У ніч на 20 березня Царьов, який колись був народним депутатом України від Партії регіонів, а після перемоги Революції гідності з ганьбою втік у Росію, звернувся до Вілкула у своєму каналі в Telegram:

“Наші (себто російські – “Н”) війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію.

Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу ухвалить правильне рішення”, – написав Царьов.

На що отримав від колишнього колеги по партії лаконічну відповідь:

“Пішов на х@й, зрадник, разом зі своїми господарями!”.

Вілкул також повідомив про ситуацію на ранок 20 березня: “Кривий Ріг, у нас все рівно. Працюємо”.

18 березня Олександр Вілкул написав у фейсбуці допис, адресований росіянам та білорусам, в якому недвозначно висловив свою позицію.

“Вам промивають мозок про «спеціальну військову операцію». Про «миротворців». Про «денацифікацію». Брехня і цинізм від першого до останнього слова.

Ваші брати, чоловіки та діти бомблять мирні міста, вбивають дітей та ґвалтують жінок, грабують та катують мирне населення. І це не перебільшення. Я особисто розмовляв із родичами, які вийшли «зеленим коридором» із Гостомеля.

Ми не маємо більше спільного минулого. У нас є лише різне майбутнє“, – наголосив колишній “регіонал”.

“Так, наші діди були в одних окопах у Великій Вітчизняній війні. І ми мали спільну Перемогу над фашизмом. Тепер у нас знову Вітчизняна війна. Тільки замість фашистів – ви.

Навіть гірше за фашистів. Тому що ви вбиваєте тих, кого називали «частиною одного народу», таких же православних, як ви, бомбите наші церкви. Чи ви думаєте, що в пологових будинках у нас ховаються маленькі бандерівці та радієте, коли бачите маленькі могилки?

Але ми переможемо. Тому що ми на своїй землі.

Сьогодні вперше з початку війни у ​​мене по щоках текли сльози. Бабуся – ветеран Великої Вітчизняної – принесла мені у подарунок обгорілу іконку, з якою пройшла війну, та десять тисяч гривень, які відкладала на чорний день.

Коли залазитимете у свої літаки і танки, згадайте про це, сволочі. І зрозумієте, що тут не спецоперація, а народна війна з вами, фашистами“, – написав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.

Довідка:

Олександр Вілкул – уродженець Кривого Рогу. Був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2010-2012 роках, народним депутатом України V, VI та VIII скликань, членом “Партії регіонів” (2003-2014) та “Опозиційного блоку” (2014-2020).

Із 26 лютого 2022 року очолює військову адміністрацію Кривого Рогу.

Його батько Юрій Вілкул у 2010-2020 роках був міським головою Кривого Рогу. Із 25 серпня 2021 року обраний секретарем Криворізької міської ради і нині виконує обов’язки мера Кривого Рогу після загадкової загибелі Костянтина Павлова.

Колишній “регіонал” Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час окупації Криму, переховувався в РФ. Після повномасштабного вторгнення російські окупанти притягли його в Україну.

Раніше кримінальне провадження проти Царьова було відкрито за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ч.3 ст.109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади) ККУ.

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