“Заградбатальйонів не треба – бойовий дух на висоті”. Враження від поїздки “на війну” до Львівської тероборони

Олег Радик
журналіст, радник голови Львівської обласної військової адміністрації
Враження від поїздки/екскурсії/інспекції до нашої ТрО (FB)
По перше: “пацієнт” – живий. “Заградбатальйонів” не треба.
По друге – це ми, галичани. Бойовий дух – на висоті. Не нив ніхто. Ну і я не з блогерами балакав, щоправда.
Так, десь пацанам думалося/гадалося виконувати військово/поліцейські функції.
А потрапили прямо в п*здорізку. Потрапили, бо інших військ там не було. Тут нема такого, щоб подзвонити ворогу і попросити не атакувати якусь ділянку, бо там нікого нема.
Були важкі втрати відразу, уявляєте, як це вплинуло на трошників. Декого зі стану нокдауну треба виводити досі. Декого тре’ вивозити додому до жінки.
Бо користі – 0. Лише шкода. Іміджу ТрО і мотивації побратимів.
Солдатами нікого не робить військова форма. Ними стають на війні, під обстрілами й авіанальотами.
Ви всі чули такі заїжджені вислови “загартовані в боях”, “вже обстріляні хлопці”, “бригада, яка пройшла бої”… Так от, це не пафосні слова.
Навчитися воювати на полігоні – неможливо. Можна лише здобути навички бійця. Підтягнути фізуху, відпрацювати взаємодію.
(Всім, хто збирається на війну, пораджу дві першочергові речі: 1) мати файне взуття і 2) навчитися копати. Рити, зариватися, окопуватися…)
Так от. Повернімось до львівської тероборони.
Щодо проблем:
Про озброєння розповідати не буду, в силу різних причин. Але не тільки тут автомати, і пам’ятаймо про взаємодію з іншими підрозділами.
На жаль, наша бригада ТрО поки що не забезпечена найкращим озброєнням стандартів НАТО. Але потрібно пам’ятати, в яких умовах і які строки формувались сили тероборони.
Теперішня війна — це в першу чергу
битва артилерій, дронів та квадрокоптерів.
У піхоти — свої задачі.
Важко сидіти під обстрілом і не могти дати здачі. Неймовірно психічно важко.
Але треба. Кордон Львівської області зараз — там.
Більшість бійців це усвідомлюють. Як і розуміють, що відступ з позицій — це підстава сусідів по флангах. Що здобувати позицію важче, аніж удержувати. Тому треба закуситися і терпіти.
Чи є розгардіяш? Насамперед — у деяких головах.
Розкажу випадок. Хлопці обговорюють новини:
– Та дзвонили з Маринівки, що є загроза авіаудару по штабу.
– Коли?
– З 18 до 20:00
– Ого…
* * *
Розмова відбувалася вже біля штабу десь по п’ятій. Я мусив зібрати всю свою хм… мужність і розсудливість, змусити оцінити обстанівку:
Що ніхто в тій Маринівці не є так добре знайомий із планами москалів на вечір і не знає, коли удар. Уважно спостерігаю за поведінкою “очікуючих на прильот”. Вони навіть не думають щось робити…
Самі ж не вірять, що “белендять”.
Важко в навчанні, коли цим навчанням є смертельний бій. Інтелектуальний кістяк формується, залізна основа, сталевий хребет ТрО кується… Але він уже є.
P.S. Спитав у товариша, Андрія Годика, що найбільше запам’яталося з крайньої поїздки:
– Дівчата-військовослужбовиці однієї з наших бойових львівських бригад, які їхали з нами в колоні на Схід. Такі юні, тендітні, з автоматом наперевіс, але без розпачу і паніки.
P.P.S. Зараз допомога й увага до наших ТрО є з усіх боків. Від дружин і мам до військової адміністрації і волонтерів. Все в нас вийде.
Ми вас любимо. Поважаємо. Чекаємо.
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