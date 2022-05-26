Прем’єрка Фінляндії відвідала Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, фото - Ірпінська міська рада

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває з візитом в Україні. Вона вже відвідала Ірпінь і Бучу.

Про це поінформувала Ірпінська міська рада у четвер, 26 травня.

Зазначається, що Марін показали наслідки “русского мира”. Також місцева влада обговорила з нею допомогу у відновленні міста.

“Показала наслідки “русского мира”, що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, і став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військово підтримку та допомогу. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом!” – зазначила секретар міської ради Анжела Макеєва.

Про візит Марін повідомив також президент України Володимир Зеленський.

“Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую Прем’єр-міністру Фінляндії Sanna Marin за візит і віддану підтримку!”, – йдеться в повідомленні.

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