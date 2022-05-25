За добу окупанти на Донбасі вбили 14 цивільних, ЗСУ знищили два десятки бронемашин

За добу українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з окупантом.
Про це ввечері у вівторок, 24 травня, повідомив пресцентр угруповання ОС.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 3 танки;
• 8 артилерійських систем;
• 18 одиниць бойової броньованої техніки;
• 1 спеціальний броньований автомобіль;
• 1 автомобіль;
• 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс “ZALA”;
• 6 БпЛА типу “Орлан-10”.
При цьому окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів, із них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.
“В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості”, – зазначили в пресцентрі ОС.
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