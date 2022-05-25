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Моряки РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів, – ГУР

25/05/2022 10:22

Моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. 

Про це у вівторок, 24 травня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.

Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.

“Тепер кожен вихід в море обізнані з “імпортозаміщенням” окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні”, – йдеться в повідомленні ГУР. 

Командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

Моряки 106-ї бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи путіну та шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування.

Воєнна розвідка України оприлюднила також список воєнних злочинців – військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

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