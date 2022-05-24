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Ворог знищує Сєвєродонецьк обстрілами, але бої в межі міста не ведуться, – Гайдай

24/05/2022 11:21

Через три місяці війни Сєвєродонецьк – фактичний адмінцентр Луганщини – залишається під українським контролем, бої в межі міста не ведуться.

Про це станом на 10:35 вівторка, 24 травня, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, реагуючи на повідомлення, нібито окупаційні підрозділи вже в межі міста.

“Три місяці війни. Сєвєродонецьк під українським контролем. Боїв у місті немає.
Ситуація надскладна. Орки посилили обстріли вільних населених пунктів. Мета – оточити Луганщину, на це росіяни кинули понад 12 тисяч вбивць.
Найбільше дістається Сєвєродонецьку. Бої тривають на околицях міста – в селах-сателітах. В місті орків немає. Обласний центр знищують усією можливою зброєю”, – розповів Гайдай.

Він зазначив, що “на окремих ділянках Луганського фронту співвідношення наших сил та ворожих 1:20”.

Також голова області поінформував, що окупанти вчора цілий день і ніч обстрілювали Сєвєродонецьк, найбільше дісталося старим районам. В одній із багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка була важко поранена і померла в лікарні. В іншому районі поранено двох жінок. Цілий день під ворожими обстрілами був хімзавод “Азот”.

У сусідньому Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, який знаходиться біля прострілюваної траси Лисичанськ-Бахмут. Влучання в Лисичанський нафтопереробний завод – систематичні.

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