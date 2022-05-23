Росіяни розгортають додаткові дивізіони С-400 в окупованому Криму

Російські загарбники розгортають у північно-західній частини окупованого Криму два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.
Про це ввечері в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400”, – йдеться в повідомленні.
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